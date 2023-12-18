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12:02, 18 декабря 2023Россия

Мишустин посетил экспозицию об истории на выставке «Россия»

Мишустин с главами правительств стран СНГ посетил выставку «Россия» на ВДНХ

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с главами правительств стран СНГ посетил выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, политики посетили экспозицию об истории регионов и их достижениях. Свой осмотр премьер-министры начали со стенда Свердловской области, рассказывающего о развитии региона через призму промышленности, от Демидовских заводов на Урале до современных достижений.

Затем они осмотрели макеты Челябинской области, вдохновленные слоганом «Все начинается с человека и его мечты». Эта экспозиция предлагает познакомиться с регионом с разных сторон — оценить промышленный потенциал и развитие сельского хозяйства, изучить достопримечательности с высоты, ознакомиться с успехами в спорте, науке и культуре. Помимо этого, стенд дополняет гранд-макет, позволяющий посмотреть на объекты инфраструктуры, которые находятся на стадии строительства.

Также Мишустин с коллегами осмотрел стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Культурная столица России рассказала о характере города, важнейших исторических событиях и научном потенциале, взяв за основу концепцию «Петербургского кинотеатра». В свою очередь, Ленинградская область представила экономические достижения в промышленности, логистике, туризме, а также знаковые достопримечательности региона, включая Выборгский замок, курорт «Игора» и порт Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин осмотрел стенды Севастополя, Санкт-Петербурга, Архангельской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и других регионов на выставке «Россия» на ВДНХ.

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