Московскую семиклассницу нашли бьющейся в конвульсиях после визита друга
В Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением психотропными таблетками, которые появились у нее после визита совершеннолетнего друга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, семиклассница пригласила подругу и взрослого приятеля в гости, где пожаловалась им на плохое самочувствие и проблемы со сном. После этого приятель оставил девушке две таблетки рецептурного психотропного вещества, прописываемого при эпилепсии, и школьница выпила их перед сном.
Утром бабушка россиянки услышала странные звуки из комнаты подростка и обнаружила, что та бьется в конвульсиях. Приехавшая скорая диагностировала отравление лекарством и госпитализировала подростка в токсикологию.
Сейчас полиция ищет юношу, который снабдил школьницу таблетками.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырехлетнего ребенка госпитализировали после встречи с отцом — у мальчика диагностировали симптомы наркотического отравления.