Московскую семиклассницу нашли бьющейся в конвульсиях после визита друга

В Москве подростка госпитализировали с отравлением таблетками после визита друга

В Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением психотропными таблетками, которые появились у нее после визита совершеннолетнего друга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, семиклассница пригласила подругу и взрослого приятеля в гости, где пожаловалась им на плохое самочувствие и проблемы со сном. После этого приятель оставил девушке две таблетки рецептурного психотропного вещества, прописываемого при эпилепсии, и школьница выпила их перед сном.

Утром бабушка россиянки услышала странные звуки из комнаты подростка и обнаружила, что та бьется в конвульсиях. Приехавшая скорая диагностировала отравление лекарством и госпитализировала подростка в токсикологию.

Сейчас полиция ищет юношу, который снабдил школьницу таблетками.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырехлетнего ребенка госпитализировали после встречи с отцом — у мальчика диагностировали симптомы наркотического отравления.