Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 18 декабря 2023Россия

Московскую семиклассницу нашли бьющейся в конвульсиях после визита друга

В Москве подростка госпитализировали с отравлением таблетками после визита друга

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением психотропными таблетками, которые появились у нее после визита совершеннолетнего друга. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, семиклассница пригласила подругу и взрослого приятеля в гости, где пожаловалась им на плохое самочувствие и проблемы со сном. После этого приятель оставил девушке две таблетки рецептурного психотропного вещества, прописываемого при эпилепсии, и школьница выпила их перед сном.

Утром бабушка россиянки услышала странные звуки из комнаты подростка и обнаружила, что та бьется в конвульсиях. Приехавшая скорая диагностировала отравление лекарством и госпитализировала подростка в токсикологию.

Сейчас полиция ищет юношу, который снабдил школьницу таблетками.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге четырехлетнего ребенка госпитализировали после встречи с отцом — у мальчика диагностировали симптомы наркотического отравления.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

      Популярный комик высказался об уехавших россиянах

      Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

      Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

      Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

      В Москве побит рекорд по высоте сугробов

      Ледяные дожди оставили жителей российского города без света

      Продажи подержанных машин в России неожиданно снизились

      Дислокацию немецких войск в Литве назвали историческим моментом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости