Москвичей предупредили об аномальном потеплении до плюс шести градусов

Метеоролог Вильфанд: в пятницу в Москве потеплеет до плюс шести градусов

На предстоящей неделе в Москве прогнозируется аномальное затяжное потепление до плюс шести градусов Цельсия. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам метеоролога, воздух прогрелся до плюсовой температуры уже в воскресенье днем, 17 декабря. Причиной столь теплой погоды для декабря стал слом циркуляционного механизма в атмосфере: над Норвежским морем сформировался очень глубокий, то есть с сильно низким давлением в центре, циклон. «По южной периферии циклона воздушные массы будут перемещаться с очень большой скоростью из Атлантики. Океан, как известно, не замерзает, температура там на 10-15 градусов выше, чем над континентом», — рассказал он.

В связи с этим с понедельника по воскресенье в Москве будет наблюдаться околонулевая температура и днем, и ночью, при этом пик оттепели ожидается в пятницу, 22 декабря — до плюс шести. Кроме того, в среду, когда синоптики обещают до плюс четырех градусов, показатель термометра приблизится к историческому максимуму 2015-го года в плюс пять градусов. На предстоящей неделе также прогнозируется мокрый снег или снег с дождем и промозглый ветер.

Вильфанд отметил, что, несмотря на то, что в столичном регионе будет на семь-девять градусов теплее обычного для данного периода, ждать температурных рекордов не стоит. Что касается снега, то эксперт заверил, что целиком он не растает: на этой неделе снежный покров будет подтаивать, после чего подмерзнет.

Ранее в этот же день стало известно, что в Россию придет экстремальное тепло.