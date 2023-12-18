Россиянку признали самой красивой девушкой Европы

Россиянка Дарья Решта завоевала титул «Мисс Европа-2023» на конкурсе красоты

Россиянку из Краснодара признали самой красивой девушкой в Европе в 2023 году на международном конкурсе красоты. Об этом пишет KP.RU.

Краснодарка Дарья Решта приняла участие в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь-2023», который состоялся 15 декабря в египетском городе Шарм-Эль-Шейх. Кроме нее за корону победительницы боролись девушки из 65 стран. В течение трех недель они готовились к финалу и работали над своими выступлениями.

В итоге Реште удалось войти в топ-5 самых красивых девушек и завоевать титул «Мисс Европа-2023». Для одного из выходов жительница Краснодара решила создать образ России и Кубани. Она продефилировала в золотом платье и c высоким кокошником из пшеницы, а в руках держала пшеничные колосья.

Победительницей конкурса и обладательницей титула «Мисс Интерконтиненталь-2023» стала представительница Таиланда.

Ранее сообщалось, что финалистка конкурса «Мисс Вселенная», представлявшая Непал, пожаловалась на хейтеров в интернете, которые обозвали ее китом. 23-летняя Джейн Дипика Гаррет стала первой плюс-сайз-участницей этого конкурса красоты: ее рост составляет 170 сантиметров, а вес — больше 80 килограммов.