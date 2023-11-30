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17:18, 30 ноября 2023Из жизни

Самую красивую девушку Непала обозвали китом и отправили в спортзал

Финалистку конкурса «Мисс Вселенная» от Непала Гаррет обозвали китом

Фото: Hector Vivas / Getty Images

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная», представлявшая Непал, пожаловалась на хейтеров в интернете, которые обозвали ее китом. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя Джейн Дипика Гаррет стала первой участницей одного из самых престижных конкурсов красоты в мире из категории плюс-сайз: ее рост составляет 170 сантиметров, а вес — больше 80 килограммов. При этом девушка смогла войти в двадцатку самых красивых участниц.

Непалка заявила, что была шокирована количеством негативных выпадов в свой адрес. Она рассказала, что тролли в сети сравнивали ее с китом, а ее фигуру называли отвратительной. Недоброжелатели также заявили, что она «пропагандирует ожирение», и советовали ей отправиться в спортзал.

Гаррет отметила, что критики не знают о ее проблемах со здоровьем. Девушка страдает от синдрома поликистозных яичников, одним из последствий которого является быстрый набор веса. Она пошутила, что для того, чтобы набрать лишние килограммы, ей достаточно «только взглянуть на кусок торта».

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Непалка также рассказала, что из-за болезни часто испытывает состояние затуманенного сознания и старается бороться с ним при помощи медитации и правильного питания. При этом Гаррет отметила очень теплый прием публики в финале «Мисс Вселенной». Она также сказала, что недовольство недоброжелателей ее внешним видом — их проблема.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» прошел 18 ноября (утром 19 ноября по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в Сальвадоре. Его победительницей стала участница из Никарагуа Шейннис Паласиос.

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      Никита Савин
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