Назван стремительно набирающий популярность новый секс-фетиш

Известный порносайт Clips4Sale назвал фетиш «великанша» главным секс-фетишем 2023 года. Об этом сообщает издание Metro.

По данным издания, в уходящем году сексуальный контент, в котором более крупные женщины унижают, подавляют и контролируют мужчину, стал самым быстрорастущим сегментом, а его продажи увеличились на 36 процентов.

Эксперт по сексу Несс Купер отметила, что хотя макрофилия стала стремительно набирать популярность в последнее время, на самом деле это не новая тенденция. «Во все времена существовала одержимость гигантами, особенно сильными доминирующими женщинами, высокими и крупными», — рассказала специалистка. Она привела в пример амазонок и мифических богинь, которые издревле изображались сексуально привлекательными.

По словам Купер, некоторых любителей великанш возбуждают отредактированные изображения, на которых женщины выглядят огромными, другим просто нравятся представительницы противоположного пола более высокого роста. Также фетиш включает сексуальные практики, в которых мужчина играет подчиненную роль и смотрит на женщину снизу вверх, заключила эксперт.

Ранее бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович дала совет молодой женщине, которая обнаружила у нового бойфренда необычный фетиш и испугалась за свое здоровье. Поводом для беспокойства стало желание партнера практиковать игры с мочеиспусканием.