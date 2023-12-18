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08:30, 18 декабря 2023Забота о себе

Назван стремительно набирающий популярность новый секс-фетиш

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Известный порносайт Clips4Sale назвал фетиш «великанша» главным секс-фетишем 2023 года. Об этом сообщает издание Metro.

По данным издания, в уходящем году сексуальный контент, в котором более крупные женщины унижают, подавляют и контролируют мужчину, стал самым быстрорастущим сегментом, а его продажи увеличились на 36 процентов.

Эксперт по сексу Несс Купер отметила, что хотя макрофилия стала стремительно набирать популярность в последнее время, на самом деле это не новая тенденция. «Во все времена существовала одержимость гигантами, особенно сильными доминирующими женщинами, высокими и крупными», — рассказала специалистка. Она привела в пример амазонок и мифических богинь, которые издревле изображались сексуально привлекательными.

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По словам Купер, некоторых любителей великанш возбуждают отредактированные изображения, на которых женщины выглядят огромными, другим просто нравятся представительницы противоположного пола более высокого роста. Также фетиш включает сексуальные практики, в которых мужчина играет подчиненную роль и смотрит на женщину снизу вверх, заключила эксперт.

Ранее бывшая порнозвезда Джессика Стоядинович дала совет молодой женщине, которая обнаружила у нового бойфренда необычный фетиш и испугалась за свое здоровье. Поводом для беспокойства стало желание партнера практиковать игры с мочеиспусканием.

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      Алиса Дмитриева
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