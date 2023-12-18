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19:57, 18 декабря 2023Культура

Названа предварительная причина смерти «Пухляша из клипа Little Big»

ТАСС: танцор Красилов мог умереть от сердечной недостаточности

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Танцор, актер и участник шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрий Красилов, ставший известным после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, мог умереть от сердечной недостаточности. Предварительную причину смерти артиста назвал в понедельник, 18 декабря, источник ТАСС.

Аналогичную причину называет Telegram-канал Shot. 29-летнему «Пухляшу из клипа Little Big» стало плохо накануне, когда он вернулся домой. После этого он перестал выходить на связь. Позже танцора нашли мертвым в собственной квартире.

Сейчас тело отправлено на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

О смерти танцора сообщалось ранее 18 декабря.

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      Анастасия Алимпиева
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