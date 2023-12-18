Названа предварительная причина смерти «Пухляша из клипа Little Big»
ТАСС: танцор Красилов мог умереть от сердечной недостаточности
Танцор, актер и участник шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрий Красилов, ставший известным после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, мог умереть от сердечной недостаточности. Предварительную причину смерти артиста назвал в понедельник, 18 декабря, источник ТАСС.
Аналогичную причину называет Telegram-канал Shot. 29-летнему «Пухляшу из клипа Little Big» стало плохо накануне, когда он вернулся домой. После этого он перестал выходить на связь. Позже танцора нашли мертвым в собственной квартире.
Сейчас тело отправлено на экспертизу, которая установит точную причину смерти.
О смерти танцора сообщалось ранее 18 декабря.