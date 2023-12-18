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23:25, 18 декабря 2023Россия

В Дагестане предложили избавиться от «болгарского» названия бульвара в Махачкале

Глава Дагестана Меликов предложил переименовать бульвар Родопский в Махачкале

Фото: Head of Dagestan Press Service / Globallookpress.com

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов предложил переименовать бульвар в столице Дагестана, которому в советское время было присвоено название Родопский по горному массиву Родопы в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram.

Отмечается, что участки бульвара носят разные названия: часть приморского бульвара носит имя поэта Сулеймана Стальского. Глава региона предложил объединить бульвар под одним названием.

«Нужно ли нам сегодня в названии бульвара в Махачкале слово "Родопский"? Особенно после того, как на прошлой неделе в Болгарии организовали снос памятника советским воинам-освободителям», — заявил Меликов. По его мнению, переименовать бульвар следует в год юбилея Сулеймана Стальского. Сделать это, отметил он, нужно через общественные организации.

Ранее в столице Болгарии Софии начали демонтировать памятник Советской армии, воздвигнутый в знак победы над нацизмом.

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      Марина Совина
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