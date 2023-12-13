«Не на той стороне истории» В Софии начался демонтаж памятника Советской армии

БНТ: в Софии начался демонтаж памятника Советской армии

В столице Болгарии Софии начали демонтировать памятник Советской армии, воздвигнутый в знак победы над нацизмом. Болгарское национальное телевидение (БНТ) отметило, что рабочие отрезали самую высокую часть скульптурной группы — руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ.

При этом сообщалось, что бронзовые скульптуры передадут на реставрацию. Власти объяснили, что в памятнике образовались крупные коррозионные трещины глубиной до пяти сантиметров. Влага десятилетиями просачивалась сквозь бетонное основание фигур.

Ранее София обещала, что после реставрации бронзовые фигуры включат в экспозицию Музея социалистического искусства.

В России назвали демонтаж памятника варварством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что эта скульптурная композиция давно стала заложником местных политических игрищ и личных амбиций отдельных представителей болгарского истеблишмента. Дипломат отметила, что София «без всякой застенчивости» проигнорировала настойчивые предложения Москвы о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента.

«Рассматриваем разрушение памятника нашему общему, подчеркну, прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, усугубляющий и без того патовую ситуацию на двустороннем треке, — заявила Захарова. — Варварские действия, предпринимаемые болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения».

Болгария вновь, как уже не раз случалось, выбирает не ту сторону истории

Мария Захарова официальный представитель МИД России

По ее словам, Болгария свернула на путь реабилитации нацизма в условиях галопирующего роста неонацистских настроений в Европе.

Советские памятники неоднократно становились объектом вандализма

Мемориал Советской армии неоднократно становился объектом вандализма. В 2011 году анонимные художники раскрасили фигуры воинов, изобразив из скульптур Супермена, Санта-Клауса, Капитана Америку, Робина и Джокера, а также Рональда Макдональда. В 2012 году неизвестные надели на головы солдат разноцветные балаклавы в поддержку российской группы Pussy Riot. В 2013 году в годовщину подавления «Пражской весны» памятник покрасили в розовый цвет и нанесли на него надписи «Болгария просит прощения».

В марте в Варне вандалы осквернили дореволюционный памятник российскому дипломату Николаю Игнатьеву, подписавшему Сан-Стефанский мирный договор. Этот документ освободил Болгарию от османского рабства и вернул страну на политическую карту мира спустя 500 лет. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова отметила, что «выражение гражданской позиции путем войны с памятниками является уделом слабых».

В 2022 и 2020 годах в болгарском городе Добрич вандалы изрисовывали мемориал советским воинам. В частности, хулиганы написали «смерть оккупантам». Также на стеле появлялись надписи «смерть СССР» и «смерть коммунизму».

В 2017 году неизвестные осквернили памятник советскому воину-освободителю «Алеша» в болгарском Пловдиве. Злоумышленники красной краской намалевали на монументе несколько свастик и число 88, а также оставили ряд различных оскорбительных надписей. В постсоветское время местные власти неоднократно призывали снести монумент, но в 1996 году Верховный суд Болгарии постановил, что комплекс является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен.