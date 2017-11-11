Мир
 

На размалеванном памятнике советскому воину упомянули Захарову

Перейти в «Мою Ленту»

Вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю в болгарском Пловдиве, известный как «Алеша». Об этом сообщается на странице областного совета Болгарской социалистической партии в Facebook.

Злоумышленники красной краской намалевали на монументе несколько свастик и чисел 88, а также оставили ряд различных надписей, в том числе «Захарова е травестит» («Захарова — трансвестит»). К кому именно обращались неизвестные, непонятно, но РИА Новости предполагает, что речь идет об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.

Plovdiv24.bg пишет, что памятник уже очищен.

2 ноября Захарова, выступая от имени внешнеполитического ведомства, призвала руководство Болгарии пресечь акты вандализма в отношении советских памятников. «Люди, которые занимаются осквернением, понятия не имеют о своей собственной истории», — цитировал ее ТАСС.

«Алеша» — памятник советскому солдату-освободителю, установленный в 1957 году в болгарском городе Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»). В постсоветское время местные власти неоднократно призывали снести монумент. В 1996 году Верховный суд Болгарии постановил, что комплекс является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. В последнее время его регулярно оскверняют вандалы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Захарова е травестит" и "Убий чифута" на Альоша! Вижте как осъмна паметникът днес!
В Болгарии разгорелась полемика из-за памятника Александру II
Россия выразила протест Болгарии из-за осквернения памятника «Алеша»
Euronews удалил снимок оскверненного памятника в Софии
Последние новости
На размалеванном памятнике советскому воину упомянули Захарову
Турчинов придумал основание для расстрела украинцев
Американский мэр уволился и умер
Абэ пошел играть в гольф с Трампом и завалился в яму
Заработавшая за год четыре миллиона вице-мэр Омска пожаловалась на низкий оклад
Вдова впервые увиделась с новым обладателем лица своего мужа-самоубийцы
Плотницкий потребовал слушать его и нашел два пути для ЛНР
Другие материалы рубрики
Мир00:0210 ноября

Хозяева приехали

Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
07:04Сегодня

Американский мэр уволился и умер

11:0210 ноября

Охранник назвал чушью сообщения о встречах Трампа с проститутками в Москве

02:47Сегодня

Джихадисты заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии

Мир00:0325 октября

Три минуты, включая душ

Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
02:01Сегодня

Путин дал «пять» президенту Перу

20:3010 ноября

Восьмилетнего американца тяжело ранил карандаш

19:3110 ноября

Эрдоган выступил против умеренного ислама

Мир00:04 8 ноября
Митинг против запрета въезда мусульман в США

На плову

Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
23:58 9 ноября

Погибшим в Сирии российским солдатам поставят памятники

17:4710 ноября

Английским школьникам задали рассказать родителям о переходе в ислам

17:3210 ноября

Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС

Россия
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Депутаты найдут способ защиты России от вмешательства американских СМИ
Заработавшая за год четыре миллиона вице-мэр Омска пожаловалась на низкий оклад
Зидан залез на «Парящий мост» и сфотографировался на фоне Кремля
Полицейский забрал у мужа машину за освобождение пойманной с наркотиками жены
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Все материалы
Мир
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Американский мэр уволился и умер
Джихадисты заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии
Путин дал «пять» президенту Перу
Восьмилетнего американца тяжело ранил карандаш
Все материалы
Бывший СССР
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
Плотницкий потребовал слушать его и нашел два пути для ЛНР
Турчинов придумал основание для расстрела украинцев
Белорусские пограничники задержали двух россиян с украинкой в багажнике
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
ВТБ 24 прекратит существование
Швеция испугалась остаться без селедки из-за Великобритании
Искусственная реальность
Об эмоциях и домыслах, мешающих журналистике
Гидроэнергетика спасла миллионы жизней
Академик Дружинин о косвенной пользе самой безвредной разновидности энергетики
Все материалы
Силовые структуры
Парни из стали
Окраины Москвы 90-х держала жестокая и циничная банда
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Сидящий в подмосковном СИЗО мигрант призвал к джихаду и получил новое дело
Жителя рухнувшего дома в Ижевске обвинили в подрыве здания из ненависти
Полковник Захарченко отказался отдавать государству свои миллиарды
Полковник Захарченко рассказал о накопленных с зарплаты миллиардах рублей
Все материалы
Наука и техника
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
США признали космос идеальным местом для войны
Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео
Морской огурец спасет россиян от рака
Россию обвинили во всплеске радиации в Европе
Все материалы
Спорт
Лукас Подольски«Я не знаю, кто играет за вас сейчас»
Чемпион мира Лукас Подольски — о сборной России, Месси и переходе в «Локомотив»
Валуев посмеялся над нападками Собчак
Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери
Футболиста наказали за удар фаната в стиле кунг-фу
Емельяненко поучаствует в супертурнире
Семья Шумахера понадеялась на медицинское чудо
Олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах
Все материалы
Культура
«Детям отвратительно, что они появились из половых органов»
Шведская писательница о традиционной морали и цензуре в детских книгах
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
Счастливые усов не наблюдают
Кино недели: от «Убийства в Восточном экспрессе» до «Тетраграмматона»
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Звезда Playboy описала сексуальные домогательства Стивена Сигала
В Сибири создали театр из пельменей и розы из ангусов
Хлоя Севиньи с дубинкой поставила на колени Pussy Riot
Все материалы
Интернет и СМИ
«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»
Гнойный унижает Киркорова и рэперов, но получает в обратку
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
Изгнанный исламистами из России «Король YouTube» вернулся
Обидчик корреспондента НТВ побил журналиста-«плейбоя» из Перми
Уличенная в связях с Россией американка сравнила США с Матрицей
Авторы вирусной песни про пушистых шмелей выпустили ремейк со студнем
Все материалы
Ценности
Сноубордическая куртка, штаны, шапка, перчатки, маска и рюкзак Quiksilver, сноуборд Lib Tech, крепления Union «Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины»
Лучший сноубордист мира о страхах, любви и квантовой физике
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
До боли в глазах
Это не галлюцинации, а просто модная съемка
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Полиэтиленовый пакет за 700 долларов предложили носить вместо платья
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Внедорожник Skoda обзавелся «Золотым рулем»
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Вдова впервые увиделась с новым обладателем лица своего мужа-самоубийцы
Абэ пошел играть в гольф с Трампом и завалился в яму
Дрейфовавшая пять месяцев в океане женщина скопила на плавание стриптизом и БДСМ
Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
Все материалы
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самые угоняемые автомобили США
Десять любимых машин американских угонщиков (там много «японцев»)
Самая мощная BMW M3 проехала Нюрбургринг как Porsche Panamera Turbo
Mercedes сделал карбоновый велосипед по цене «Логана»
Универсал Mercedes-AMG E63 S разогнали до 200 км/ч, не прикасаясь к рулю
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы