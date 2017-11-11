На размалеванном памятнике советскому воину упомянули Захарову

Вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю в болгарском Пловдиве, известный как «Алеша». Об этом сообщается на странице областного совета Болгарской социалистической партии в Facebook.

Злоумышленники красной краской намалевали на монументе несколько свастик и чисел 88, а также оставили ряд различных надписей, в том числе «Захарова е травестит» («Захарова — трансвестит»). К кому именно обращались неизвестные, непонятно, но РИА Новости предполагает, что речь идет об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.

Plovdiv24.bg пишет, что памятник уже очищен.

2 ноября Захарова, выступая от имени внешнеполитического ведомства, призвала руководство Болгарии пресечь акты вандализма в отношении советских памятников. «Люди, которые занимаются осквернением, понятия не имеют о своей собственной истории», — цитировал ее ТАСС.

«Алеша» — памятник советскому солдату-освободителю, установленный в 1957 году в болгарском городе Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»). В постсоветское время местные власти неоднократно призывали снести монумент. В 1996 году Верховный суд Болгарии постановил, что комплекс является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. В последнее время его регулярно оскверняют вандалы.