В Болгарии разгорелась полемика из-за памятника Александру II

В болгарском городе Свиштов разгорелись споры из-за инициативы местных властей установить памятник русскому императору Александру II. Об этом сообщает Nova TV.

Монумент был передан в дар городу общественной организацией «Балканский центр развития и восстановления». Решение об его установке местный совет принял 21 февраля. Статуя должна была появиться в знак благодарности русским войскам, 140 лет назад освободившим город от турок во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Противники считают, что изваяние русского императора является символом иностранного государства и не имеет отношения к памяти солдат, погибших при освобождении Свиштова.

Окончательное решение будет принято после широкого общественного обсуждения.

2 марта Министерство иностранных дел России направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству Болгарии в связи с актом вандализма в отношении памятника «Алеша». Неизвестные нанесли на него нацистскую символику, а также надписи националистического содержания.

«Алеша» — памятник советскому воину-освободителю, установленный в 1957 году в болгарском Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»). В постсоветское время местные власти неоднократно пытались снести монумент. В 1996 году Верховный суд Болгарии принял решение, что комплекс является памятником Второй мировой войны и не может быть уничтожен.