Россия выразила протест Болгарии из-за осквернения памятника «Алеша»

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству Болгарии в связи с актом вандализма в отношении памятника «Алеша». Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в документе была выражена серьезная озабоченность российской стороны циничностью этого противоправного деяния. Нападение на монумент было совершено 22 февраля. Неизвестные нанесли на памятник нацистскую символику, а также надписи националистического содержания. Этот день был официально объявлен болгарским правительством днем выражения признательности лицам, сопротивлявшимся нацизму в Республике Болгария.

«Алеша» — памятник советскому солдату-освободителю, установленный в 1957 году в болгарском городе Пловдиве на холме Бунарджик («Холм Освободителей»). В постсоветское время местные власти неоднократно призывали снести монумент. В 1996 году Верховный суд Болгарии постановил, что комплекс является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен.