БНТ: в Софии начался демонтаж памятника Советской армии

В столице Болгарии Софии начали демонтировать памятник Советской армии. Об этом 12 декабря сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Отмечается, что рабочие срезали самую высокую часть скульптурной группы — руку солдата с пистолетом-пулеметом.

Ранее сообщалось, что на монументе образовались крупные коррозионные трещины глубиной до пяти сантиметров. Влага десятилетиями просачивалась сквозь бетонное основание фигур. После реставрации бронзовые фигуры включат в экспозицию Музея социалистического искусства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала варварством демонтаж в Софии памятника советским воинам-освободителям.

