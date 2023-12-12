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00:05, 13 декабря 2023Мир

В Софии начался демонтаж памятника Советской армии

БНТ: в Софии начался демонтаж памятника Советской армии
Архивное

Архивное. Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

В столице Болгарии Софии начали демонтировать памятник Советской армии. Об этом 12 декабря сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Отмечается, что рабочие срезали самую высокую часть скульптурной группы — руку солдата с пистолетом-пулеметом.

Ранее сообщалось, что на монументе образовались крупные коррозионные трещины глубиной до пяти сантиметров. Влага десятилетиями просачивалась сквозь бетонное основание фигур. После реставрации бронзовые фигуры включат в экспозицию Музея социалистического искусства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала варварством демонтаж в Софии памятника советским воинам-освободителям.

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      Марина Совина
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