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16:36, 12 декабря 2023Мир

Демонтаж в Болгарии памятника советским воинам назвали варварством

Захарова назвала варварством демонтаж в Болгарии памятника советским воинам

Фото: @bozhobg

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала варварством демонтаж в столице Болгарии Софии памятника советским воинам-освободителям. Ее цитирует РИА Новости.

По мнению дипломата, демонтаж монумента «нашему общему прошлому» становится враждебным шагом Болгарии, который усугубляет «и без того патовую ситуацию на двустороннем треке».

По утверждению Захаровой, болгарская сторона не рассмотрела российские предложения Москвы о консультациях по судьбе монумента, а демонтаж «не имеет никакого оправдания или прощения».

Ранее во вторник, 12 декабря, был начат демонтаж памятника советским воинам-освободителям в Софии. Сообщалось, что бронзовые скульптуры передадут на реставрацию, а после включат в экспозицию Музея социалистического искусства.

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      Антон Похиляк
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