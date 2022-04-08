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В МИД России отреагировали на осквернение советского памятника в Болгарии

Захарова потребовала провести расследование осквернения советского памятника в Добриче

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию об осквернении советского памятника в болгарском Добриче. Она заявила, что Москва требует провести расследование инцидента. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что российские власти возмущены новым актом вандализма в отношении мемориала советским воинам. Она призвала болгарских правоохранителей выявить и наказать виновных, а также обеспечить надежную охрану российских и советских памятников и захоронений.

Это уже не первый случай осквернения памятника советским воинам в Болгарии. В апреле 2020 года вандалы написали «смерть оккупантам» на монументе. Кроме того, на памятнике появились надписи «смерть СССР» и «смерть коммунизму».

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Варвара Кошечкина
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