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12:29, 18 декабря 2023Россия

Названы главные слова русского языка за 2023 год

«Грамота.ру»: главными словами 2023 года стали нейросеть, GPT и база

Фото: okanozdemir / Shutterstock / Fotodom

Главными словами 2023 года стали «нейросеть», GPT и «база». Такие данные по итогам анализа данных, частотности запросов и оценки экспертов приводит портал «Грамота.ру».

Самым популярным из них оказалось слово «нейросеть» — за него отдали голоса более 75 процентов опрошенных экспертов. Вторым по популярности стало GPT (generative pre-trained transformer, генеративный предобученный трансформер) — оно получило 58 процентов голосов. «База» же получила 43 процента.

«Чем интересно слово нейросеть? Оно до сих пор не вошло в основные нормативные словари и лишь совсем недавно, в сентябре 2023 года, было добавлено в орфографический академический электронный ресурс "Академос"», — рассказали о главном слове русского языка за 2023 года эксперты «Грамоты.ру».

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Кроме того, как отметили лингвисты, слово «нейросеть» уже обросло уменьшительными формами и рядом других производных: нейросетка, нейросеточка, сеть, сетка. Это говорит о том, что слово плотно вошло в русский язык.

Нейросеть в бытовом (...) смысле воспринимается говорящими как своего рода живое существо, которое можно учить, тренировать, с которым можно вступать в коммуникацию

редакция портала «Грамота.ру»

В сентябре 2022 года в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН добавили 151 новое слово, среди которых шаверма, решала, ЧВК, чевэка‌шник, шаурма, тероборона, телеграм-канал, штрафизолятор. Помимо этого, в списке появились слова: антиваксер, бумеры, погуглить и покерфейс.

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      Марк Леонов
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