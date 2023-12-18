Названы неожиданные вызывающие засор канализации предметы

Эксперт Максимов: выкинутые в унитаз еда или бумажные полотенца вызывают засор

Если выкинуть в унитаз остатки пищи, они могут спровоцировать проблемы с канализацией. Неожиданные предметы, способные вызвать засор труб, назвал начальник цеха очистных сооружений канализации, станций и сетей «Росводоканал Воронеж» Виталий Максимов в беседе с «Российской газетой».

Эксперт напомнил, что выбрасывать в унитаз наполнители для кошачьих туалетов, а также любые разбухающие в воде субстанции строго запрещено — в противном случае они легко станут виновниками засора труб. То же самое предостережение относится и к средствам гигиены и подгузникам, напрочь забивающим канализацию за счет сильного впитывания воды и быстрого увеличения в объеме.

Помимо этого, частой причиной засора труб становятся одноразовые пеленки, влажные салфетки и ватные палочки. По словам Максимова, авария может произойти, даже если смыть в унитаз кусок бумажного полотенца или другой небольшой предмет — он может застрять и начать собирать вокруг себя другой мусор. Спровоцировать образование огромных комков в трубах также способны пакеты, тряпки и ветошь.

Нередко виновниками засора становятся дети, которые выбрасывают в унитаз мелкие предметы и игрушки. Чтобы избежать дорогостоящей процедуры промывки труб, специалист порекомендовал объяснить им, почему так делать не нужно, и следить за ними. Наконец, не стоит выкидывать в унитаз остатки еды, особенно кости и жир, так как даже мелкие кости способны застрять в трубе и намотать на себя другой мусор, а жир и масло со сковород прилипают к поверхности труб, создавая плохо растворимую пробку.

В случае засора Максимов посоветовал вызвать сантехника, который проведет гидродинамическую промывку труб. Он заверил, что струя воды под давлением 100-150 атмосфер пробьет любые засоры.

В ноябре россиянам порекомендовали протирать сковороды перед мытьем бумажными салфетками и выбрасывать остатки жирной пищи вместо унитаза в мусорное ведро, чтобы избежать засоров канализации.