Дальневосточным электростанциям предрекли убытки из-за подорожания угля

«Ъ»: ТЭС на Дальнем Востоке не хватит ₽3,7 млрд на покупку дорожающего угля

В 2023 году тепловым электростанциям (ТЭС) «Русгидро» на Дальнем Востоке не хватит на покупку топлива 3,7 миллиарда рублей. Убытки компании предрекли представители отрасли, их слова приводит «Коммерсантъ».

Электростанции не смогут покрыть затраты на покупку подорожавшего угля и другого топлива за счет тарифной выручки, однако точный объем выпадающих доходов в компании смогут назвать только после завершения года.

Сенаторы предложили выделить «РусГидро» компенсацию за счет федерального бюджета. В Совфеде считают, что так компании не придется повышать тарифы на электроэнергию выше инфляции. Однако соответствующего решения пока не принято.

«При запуске конкурентного рынка электроэнергии на Дальнем Востоке выпадающие доходы не будут образовываться, эти риски между собой будут делить генераторы и поставщики топлива», — добавили в Минэнерго.

ТЭС на Дальнем Востоке сталкиваются с убытками из-за того, что регулятор фиксирует объем расходов компании на покупку угля, который торгуется по свободным ценам. Из-за этого поставщик добился права заложить в новые цены компенсацию выпадающих потерь, связанных с ростом стоимости угля для ТЭС. Однако даже такой уровень не позволяет станциям выйти на безубыточную работу, отмечают в компании. По данным «РусГидро», общий объем выпадающих доходов компании в 2023 году увеличится до 21 миллиарда рублей, из которых 17,3 миллиарда — выпадающие доходы за 2022 год, а 3,7 миллиарда — некомпенсированные выпадающие доходы 2011-2019 годов.

Ранее замглавы ФАС Королев предложил субсидировать доставку угля и мазута на Дальний Восток для сдерживания цен на электроэнергию. По его словам, с 1 апреля 2023 года уже субсидируются поставки нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива, и этот механизм продемонстрировал положительные эффекты. Ранее Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подсчитал, что стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей на Дальнем Востоке с начала года увеличилась в полтора раза.