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02:48, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

В США призвали оставить Украину

Журналист Энджети призвал США оставить Украину и попробовать что-то новое

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский журналист Саагар Энджети заявил, что США следует оставить Украину из-за провальной политики Вашингтона. Об этом он сообщил в эфире программы Breaking Points, опубликованной на YouTube.

Эджети подчеркнул, что миллиарды долларов уже потрачены впустую, Киев несет большие потери. По его словам, это все, что могут продемонстрировать США.

«Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», — призвал он.

Ведущий назвал политику США по Украине катастрофическим провалом. По его мнению, НАТО стала слабее, чем была до начала конфликта Киева и Москвы.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Вашингтона. «Без помощи США Украина сможет продержаться около 30 дней, и это оптимистичный прогноз», — заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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      Марина Совина
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