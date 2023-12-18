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12:59, 18 декабря 2023Россия

Новорожденную девочку нашли около подвала дома в российском городе

В Острогожске новорожденную девочку нашли на лестничной площадке около подвала

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Острогожске Воронежской области на лестничной площадке жилого дома около подвала обнаружили новорожденную девочку. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по российскому региону.

«Возбуждено уголовное дело (...) по факту обнаружения утром 16 декабря на лестничной площадке, ведущей в подвальное помещение дома, распложенного по улице Нарского города Острогожска, новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что ребенок был одет по возрасту и сезону, а также завернут в пеленку и плед. На данный момент девочка находится в больнице под наблюдением врачей. Следователи совместно с полицейскими ищут человека, оставившего ребенка на лестнице.

Ранее в Екатеринбурге Свердловской области женщина родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу в мороз. «Ночью в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение от 28-летнего екатеринбуржца. Он рассказал, что нашел в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом», — сообщил глава пресс-службы управления МВД по российскому региону полковник Валерий Горелых.

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      Никита Абрамов
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