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18:51, 18 декабря 2023Россия

В России отреагировали на новый пакет санкций Евросоюза

Сенатор Карасин: утверждение 12-го пакета санкций ЕС — прискорбная новость

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Утверждение Евросоюзом (ЕС) двенадцатого пакета антироссийских санкций — это прискорбная новость для развития отношений между Москвой и европейскими государствами. Так в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал на новый пакет мер председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Вред мы почувствуем очень быстро, а вот для того, чтобы ликвидировать этот вред и нанесенный ущерб, потребуется очень долгое время. Мы запомним все эти пакеты, включая двенадцатый, и будем исходить из того, что люди, которые принимали эти пакеты, действовали с целью разрушения российско-европейских отношений и самой России. Такие вещи не забываются», — заявил Карасин.

18 декабря Европейский союз утвердил новый пакет антироссийских санкций. Новый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер стал двенадцатым по счету и направлен против высокодоходных секторов российской экономики, а также усложняет обход санкций Евросоюза.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заверил, что новый пакет антироссийских санкций является четким посланием — Евросоюз «продолжает и будет продолжать поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет».

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