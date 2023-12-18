Орбан получил турецкий электромобиль от Эрдогана за коня Аристократа

Президент Турции Эрдоган подарил Орбану турецкий электромобиль Togg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана электромобиль. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте канцелярии турецкого лидера.

Как отмечается в сообщении, Эрдоган подарил венгерскому премьеру черный электрокар Togg турецкого производства с номерами HU TR-100 в честь 100-летия дипломатических отношений между странами.

Орбан, в свою очередь, преподнес президенту в качестве подарка коня по кличке Аристократ.

Это была выгодная сделка. В обмен на одну лошадиную силу — 435 Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Ранее Орбан рассказал, почему подарил Эрдогану венгерского жеребца. По его словам, это был «подарок конной нации от конной нации».