Орбан подарил Эрдогану коня Аристократа

Премьер Венгрии Орбан подарил Реджепу Эрдогану коня по кличке Аристократ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану коня по кличке Аристократ. Об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Подарок конной нации конной нации», — написал Орбан в публикации с соответствующим фото.

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