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17:39, 18 декабря 2023Мир

Орбан подарил Эрдогану коня Аристократа

Премьер Венгрии Орбан подарил Реджепу Эрдогану коня по кличке Аристократ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану коня по кличке Аристократ. Об этом глава венгерского правительства сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Подарок конной нации конной нации», — написал Орбан в публикации с соответствующим фото.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Гомель получил в подарок гранатомет. По словам специалистов, это РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7В.

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      Глеб Бажуткин
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