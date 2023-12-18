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05:40, 18 декабря 2023Экономика

В России одобрили лимит на перевод денег без открытия счета

Правительство ввело лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российское правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Об этом пишет РБК.

Центробанк, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД согласовали законопроект. Как уточнили в Росфинмониторинге, лимит будет установлен в размере 100 тысяч рублей или эквивалентен в иностранной валюте.

Речь идет о людях, которые прошли упрощенную идентификацию личности. В Минфине считают, что сера будет способствовать снижению оттока капитала из страны.

При этом, если физическому лицу необходимо разово перевести большую сумму, чем 100 тысяч рублей, то потребуется прохождение полной идентификации.

Ранее юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов рассказал, что неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя может быть частью мошеннической схемы.

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      Марина Совина
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