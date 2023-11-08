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03:50, 8 ноября 2023Россия

Россиянам рассказали об опасности перевода денег на карту от незнакомца

Юрист Лисов: перевод денег от незнакомца может быть частью мошеннической схемы

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Неожиданный перевод денег от незнакомого отправителя может быть частью мошеннической схемы. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Андрей Лисов.

После перевода определенной суммы жертве звонит якобы сотрудник банка, который сообщает, что ранее был одобрен кредит или микрозайм, и на счет уже поступила часть денег. После этого злоумышленник попытается выведать персональные данные и реквизиты карты, а также попросит СМС-код.

«Ни в коем случае не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений», — предупредил россиян юрист.

Мошенники на самом деле могут оформить микрозайм под большой процент или вообще похитить все сбережения на счете, отметил Лисов. Юрист посоветовал твердо заявлять, что никаких заявок на кредит не подавалось и данные передавать не собираетесь.

После этого обратитесь в свой банк, чтобы перевод вернули отправителю как ошибочный, резюмировал специалист.

В конце октября Министерство финансов предупредило россиян о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются брокерами и предлагают быстро заработать.

Определить лжеброкера можно по отсутствию лицензии Банка России и специального банковского счета для брокерского обслуживания. Также мошенники не заключают договор с клиентами и предлагают им провести платеж по карте физлица либо через электронный кошелек, уточнили в ведомстве.

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      Марина Совина
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