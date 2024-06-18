В Швейцарии захотели разрешить реэкспорт оружия на Украину

Комитет парламента Швейцарии захотел разрешить реэкспорт оружия на Украину

Комитет по политике безопасности (CPS-N) парламента Швейцарии захотел разрешить реэкспорт оружия на Украину вопреки нейтральному статусу страны. Об этом сообщается на сайте швейцарского парламента.

Парламентарии предложили разрешить реэкспортировать швейцарское оружие в страны, которые являются участниками военного конфликта. По мнению членов CPS-N, поставки должны быть разрешены в том случае, если страна-получатель обязуется не нарушать права человека, не использовать оружие против мирных жителей и будет применять поставляемое оружие в рамках «законного права на самооборону».

В настоящее время нейтральный статус Швейцарии предполагает запрет на реэкспорт оружия странам-участницам боевых действий вне зависимости от обстоятельств конфликта.

За инициативу проголосовали 10 членов комитета, ровно столько же высказались против. Четыре депутата воздержались от голосования. В результате предложение было одобрено председателем CPS-N. Предложение парламентского комитета будет позже рассмотрено депутатами и сенаторами.

7 июня президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что ее страна не может поставлять Киеву оружие из-за нейтралитета, однако отправляет на Украину гуманитарную помощь.