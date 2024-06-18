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20:05, 18 июня 2024Мир

В НАТО отреагировали на скорый визит Путина в Северную Корею

Столтенберг: визит Путина в Пхеньян подчеркнул важность отношений НАТО и Азии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Скорый визит президента России Владимира Путина в Пхеньян подчеркивает «глобальный характер» международной безопасности, а также важность поддержания хороших отношений с Азией для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

«Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», — заявил он об отношении альянса к визиту российского лидера в Северную Корею.

Путин прибудет с визитом в Северную Корею. На 19 июня запланирована его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По ее итогам предполагается подписание совместных документов.

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      Дмитрий Сотак
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