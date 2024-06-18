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15:31, 18 июня 2024Мир

Раскрыта программа визита Путина в Северную Корею

Президент России Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 19 июня

Фото: Петр Ковалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибудет в Северную Корею ориентировочно 18 июня в 16:00 по московскому времени. Программу визита раскрыл Telegram-канал Brief.

В частности, переговоры представителей двух стран должны начаться 19 июня в 06:30 по времени Москвы, а в 8:00 состоится встреча лидеров двух стран. По ее итогу предполагается подписание совместных документов.

Кроме того, Путин посетит ряд достопримечательностей КНДР, включая монумент «Освобождение», спортивный комплекс «Чеюкквон» и храм Святой Живоначальной Троицы, являющийся единственным православным храмом Северной Кореи. В 12:45 по времени Москвы ожидается государственный прием президента России от имени Ким Чен Ына.

Ранее Путин принял предложение МИД России и распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Соглашение будет нацелено на поддержание региональной безопасности в Северо-Восточной Азии.

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      Максим Габриелян
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