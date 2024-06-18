Путин заявил о планах подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин принял предложение МИД России и распорядился договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — отмечается в распоряжении.

Дополнительно сообщается, что российское внешнеполитическое ведомство сможет внести свои правки, которые не будут носить принципиального характера.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о планах Москвы и Пхеньяна заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предполагает сотрудничество в том числе в вопросах безопасности. По его словам, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.