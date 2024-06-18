Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

Владимир Путин в Якутске остановил кортеж и вышел к жителям города

Во время своего визита в Якутск президент России Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песков, данное решение не было запланировано заранее.

В ходе беседы с главой региона Айсеном Николаевым политик изъявил желание посетить центральный стадион, где состоятся игры «Дети Азии». По пути оттуда Путин неожиданно остановил кортеж и решил лично пообщаться с народом.

Путин вышел к людям в окружении охраны

Общение президента России с жителями Якутска засняли на видео. Соответствующий ролик выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Вот так со стороны выглядит это общение, посмотрите, сколько одновременно рук, сколько одновременно телефонов», — прокомментировал корреспондент взаимодействие политика с народом.

В видеоролике заметно, как быстро Путина окружили местные жители. При этом повсюду за политиком неотступно следовали сотрудники правоохранительных органов. Также на видео слышно, как россияне выкрикивают приветствия и слова поддержки для своего президента.

Школьники из Якутска подарили президенту его портрет

Как сообщают журналисты кремлевского пула, в качестве приветственного подарка ученики Высшей школы музыки в Якутске преподнесли Владимиру Путину его портрет.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российского лидера изобразили на холсте. Подпись на картине гласила следующее: «Президенту России Владимиру Путину с благодарностью от учащихся Высшей школы музыки Якутии».