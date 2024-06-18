Во время своего визита в Якутск президент России Владимир Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песков, данное решение не было запланировано заранее.
В ходе беседы с главой региона Айсеном Николаевым политик изъявил желание посетить центральный стадион, где состоятся игры «Дети Азии». По пути оттуда Путин неожиданно остановил кортеж и решил лично пообщаться с народом.
Путин вышел к людям в окружении охраны
Общение президента России с жителями Якутска засняли на видео. Соответствующий ролик выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Вот так со стороны выглядит это общение, посмотрите, сколько одновременно рук, сколько одновременно телефонов», — прокомментировал корреспондент взаимодействие политика с народом.
В видеоролике заметно, как быстро Путина окружили местные жители. При этом повсюду за политиком неотступно следовали сотрудники правоохранительных органов. Также на видео слышно, как россияне выкрикивают приветствия и слова поддержки для своего президента.
Школьники из Якутска подарили президенту его портрет
Как сообщают журналисты кремлевского пула, в качестве приветственного подарка ученики Высшей школы музыки в Якутске преподнесли Владимиру Путину его портрет.
Российского лидера изобразили на холсте. Подпись на картине гласила следующее: «Президенту России Владимиру Путину с благодарностью от учащихся Высшей школы музыки Якутии».