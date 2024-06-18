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17:13, 18 июня 2024Ценности

Российские школьники подарили Путину его портрет

Учащиеся Высшей школы музыки в Якутске подарили президенту Путину его портрет

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Учащиеся Высшей школы музыки в Якутске подарили президенту России Владимиру Путину его портрет. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале.

Школьники преподнесли главе государства картину, на которой они изобразили российского лидера. «Президенту России Владимиру Путину с благодарностью от учащихся Высшей школы музыки Якутии», — гласит подпись на холсте.

Путин прибыл в Якутию ранее 18 июня. Он посетил регион впервые с 2014 года. Путин обещал приехать в республику еще весной 2024 года, однако погода во время его турне по регионам Дальнего Востока оказалась нелетной, из-за чего поездку пришлось отложить.

В декабре прошлого года Путин в ходе проведения прямой линии назвал самый лучший подарок на Новый год.

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      Карина Черных
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