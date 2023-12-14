Путин во время прямой линии назвал детей лучшим подарком на Новый год

Президент России Владимир Путин назвал лучший подарок на Новый год. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Самый большой подарок — это дети. И дети наших детей», — высказался Путин во время выступления.

Ранее журналистка захотела привлечь внимание Путина на прямой линии необычным нарядом. Репортер телеканала «360» побеседовала с коллегами в Гостином Дворе. Одна из приглашенных журналисток, одетая в ярко-розовый пиджак, рассказала, что прилетела вместе с командой с Сахалина.