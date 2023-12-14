Путин назвал лучший подарок на Новый год
Путин во время прямой линии назвал детей лучшим подарком на Новый год
Президент России Владимир Путин назвал лучший подарок на Новый год. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».
«Самый большой подарок — это дети. И дети наших детей», — высказался Путин во время выступления.
Ранее журналистка захотела привлечь внимание Путина на прямой линии необычным нарядом. Репортер телеканала «360» побеседовала с коллегами в Гостином Дворе. Одна из приглашенных журналисток, одетая в ярко-розовый пиджак, рассказала, что прилетела вместе с командой с Сахалина.