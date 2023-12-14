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11:18, 14 декабря 2023Ценности

Журналистка захотела привлечь внимание Путина на прямой линии необычным нарядом

Журналистка захотела привлечь внимание Путина на прямой линии малиновым пиджаком
СюжетПресс-конференция Путина:

Кадр: Telegram-канал 360tv

Журналистка захотела привлечь внимание президента России Владимира Путина на пресс-конференции необычным нарядом. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «360».

Репортер телеканала побеседовала с коллегами в Гостином Дворе. Так, одна из приглашенных журналисток, одетая в ярко-розовый пиджак, рассказала, что прилетела вместе с командой из Сахалина. В ходе интервью она ответила на вопрос телеканала о том, что она предпримет для того, чтобы глава государства заметил ее во время прямой линии.

«У меня есть блокнот, ручка и фантазия. Ну, и малиновый пиджак», — подчеркнула она.

В 2019 году российская журналистка пришла на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина в костюме Снегурочки. Коллеги запечатлели девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой, украшенном серебряными нитями и белым пухом.

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      Карина Черных
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