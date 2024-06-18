Песков прокомментировал общение Путина с россиянами

Песков: общение Путина с жителями Якутска не было запланировано

Общение президента России Владимира Путина с жителями на улицах Якутска не было запланировано. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Life.ru.

«Нет, это даже был незапланированный заезд на стадион. Здесь будут проходить детские азиатские игры. Как раз глава региона предложил заехать посмотреть», — сказал он.

Других подробностей официальный представитель Кремля не сообщил.

18 июня журналист Павел Зарубин опубликовал ролик, на котором видно, что президент России вышел на улицу пообщаться с жителями Якутска. «Вот так со стороны выглядит это общение, посмотрите, сколько одновременно рук, сколько одновременно телефонов», — прокомментировал происходящее журналист.