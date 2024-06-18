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20:16, 18 июня 2024Спорт

Чимаев опустился в рейтинге UFC после снятия с боя

Чимаев опустился на 11-е место рейтинга средневесов UFC после снятия с боя

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев опустился в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после снятия с поединка против австралийца Роберта Уиттакера. Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

30-летний Чимаев опустился с 10-го на 11-е место рейтинга средневесов UFC. Чемпионом в этой весовой категории является представляющий ЮАР Дрикус Дю Плесси, в топ-3 входят американец Шон Стрикланд, новозеландец Исраэль Адесанья и Уиттакер.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт прокомментировал снятие Чимаева с боя против Уиттакера. По словам Уайта, в UFC не знают, что именно стало причиной отказа бойца от участия в поединке. «Каждый раз, когда приближается бой, он начинает болеть. И он ведь не находится в США, чтобы наши доктора его осмотрели. Он как бы за пределами досягаемости, что усложняет ситуацию», — отметил президент UFC.

Чимаев провел 13 боев по правилам ММА, не потерпев ни одного поражения. Ранее уроженец Чечни представлял Швецию, а теперь выступает под флагом Объединенных Арабских Эмиратов. В главном бою турнира UFC on ABC 6, который пройдет в Саудовской Аравии 22 июня, его заменит россиянин Икрам Алискеров.

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      Андрей Стрельцов
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