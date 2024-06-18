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20:15, 18 июня 2024Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в одном корсете снялась для Vogue

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась для Vogue Czechoslovakia в одном корсете

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в откровенном виде для модного журнала Vogue Czechoslovakia. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 36-летняя манекенщица предстала в одном корсете, повернувшись спиной к камере. Она приподняла руки и показала уложенные в аккуратный низкий пучок волосы.

Знаменитость продемонстрировала пышную фигуру в черных трусах с высокой посадкой и в сетчатой кофте, сквозь ткань которой была видна ее грудь. Также она позировала в белом плаще, надетом на голое тело.

В апреле Эшли Грэм показала снимки без фотошопа и восхитила фанатов. Тогда модель поделилась кадрами, на которых она запечатлена в вельветовом мини-платье. Поклонники заметили на бедрах манекенщицы целлюлит и принялись писать комплименты.

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      Мария Винар
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