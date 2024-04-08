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01:13, 8 апреля 2024Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала целлюлит на снимках без фотошопа

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала снимки без фотошопа и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летняя манекенщица предстала в вельветовом мини-платье фиолетового цвета, оформленном вырезом на спине. Видно, что на бедрах знаменитости присутствуют неровности кожи в виде целлюлита.

Поклонники поблагодарили звезду за честные фотографии, которые набрали более 60 тысяч лайков. «Так приятно видеть одну знаменитость, которая не гонится за "Оземпиком"», «Как всегда удивительно и вдохновляюще! Я так ценю то, как ты любишь свое тело, тренируя его и питаясь ради удовольствия», «Увидев тебя на обложке Sports Illustrated, я полностью изменила свой взгляд на себя и свое тело», «Я ценю, как ты демонстрируешь свой целлюлит на этих фотографиях. Ты помогаешь женщинам чувствовать себя комфортно в своей коже», «Ты очень красивая», — писали они в комментариях.

Ранее Эшли Грэм поделилась снимком в откровенном образе. Тогда модель сфотографировалась в зеркало на отдыхе в Мексике. Знаменитость позировала в кружевном белье черного цвета и разноцветной кепке.

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      Мария Винар
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