Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в кружевном нижнем белье

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в кружевном белье на фото из Мексики

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица сфотографировалась в зеркало на отдыхе в Мексике. Знаменитость позировала в кружевном белье черного цвета и разноцветной кепке. Из аксессуаров на ней также были серьги. При этом волосы она собрала в низкий пучок, а от макияжа отказалась.

Известно, что в путешествие Грэм отправилась с семьей.

В декабре 2023 года Эшли Грэм также снялась топлес. Звезда позировала, прикрыв обнаженную грудь руками. При этом она надела на съемку капроновые колготки.