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07:00, 13 декабря 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес

Фото: @bec_parsons / @ashleygraham

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм предстала топлес на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица позировала, прикрыв обнаженную грудь руками и демонстрируя частично оголенное тело. При этом звезда надела на съемку капроновые колготки. В качестве аксессуаров она выбрала массивное ожерелье в виде красных цветов.

Кроме того, модель сделали укладку с эффектом мокрых волос, а также макияж в нейтральных тонах. «Солнце, пленочный фотоаппарат и этот естественный образ добавили настроения. Иногда естественная красота как глоток свежего воздуха», — подписала Грэм пост, который набрал более 120 тысяч лайков.

В ноябре Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье. Сквозь наряд просвечивалось белье звезды в тон образу.

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      Екатерина Ештокина
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