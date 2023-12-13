Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм предстала топлес на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица позировала, прикрыв обнаженную грудь руками и демонстрируя частично оголенное тело. При этом звезда надела на съемку капроновые колготки. В качестве аксессуаров она выбрала массивное ожерелье в виде красных цветов.

Кроме того, модель сделали укладку с эффектом мокрых волос, а также макияж в нейтральных тонах. «Солнце, пленочный фотоаппарат и этот естественный образ добавили настроения. Иногда естественная красота как глоток свежего воздуха», — подписала Грэм пост, который набрал более 120 тысяч лайков.

В ноябре Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье. Сквозь наряд просвечивалось белье звезды в тон образу.