Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм посетила открытие нового магазина ювелирного бренда Swarovski в Нью-Йорке в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

36-летняя манекенщица вышла в свет в белом прозрачном платье длины миди, которое обтягивало ее фигуру. При этом сквозь изделие просвечивалось белье звезды в тон образу. На размещенных фото видно, что Грэм надела бюстгальтер с удлиненными чашками и глубоким вырезом, а также трусы на высокой посадке.

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Свой образ звезда дополнила макияжем в нейтральных оттенках. Кроме того, завитые в мелкие кудри волосы она завязала в высокий хвост. В качестве обуви модель выбрала светлые босоножки на каблуке.

Известно, что упомянутое мероприятие также посетили предпринимательница Ким Кардашьян и актриса Гвинет Пэлтроу.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире по американской версии мужского журнала Maxim. В интервью изданию Грэм заметила, что не видит ничего чересчур сексуального в своей фигуре.