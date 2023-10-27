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11:57, 27 октября 2023Экономика

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Минфин: лжеброкеры обещают россиянам заработать на инвестициях миллионы

Фото: m. / Unsplash

Министерство финансов предупредило россиян о новой схеме мошенничества. Злоумышленники представляются брокерами и предлагают быстро заработать, сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники находят жертв в социальных сетях или через объявления в интернете, предлагают открыть «брокерский» счет и в короткие сроки заработать значительные суммы. Также они совершают холодные звонки и от имени сотрудников известных фирм рекомендуют начать инвестировать с 10 тысяч рублей. Для этого они предлагают установить приложение по ссылке, которое выдает ложную информацию о росте дохода пользователей от инвестиций.

Чтобы забрать деньги со счета, от клиента требуют вложить дополнительную сумму, оплатить страховку или комиссию за размещение валюты или вывод средств. Иногда лжеброкеры просят инвестора открыть счет в сторонней кредитной организации или найти поручителя, через которого они обналичат средства. В конечном счете сделанные подобным образом инвестиции не возвращаются: ущерб отдельных граждан достиг нескольких миллионов рублей.

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Определить лжеброкера можно по отсутствию лицензии Банка России и специального банковского счета для брокерского обслуживания. Также мошенники не заключают договор с клиентами и предлагают им провести платеж по карте физлица либо через электронный кошелек. Они также не предоставляют отчет об оказанных услугах и общаются с потенциальными жертвами через соцсети или телефон, а не в офисе.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать музыку из рекламных роликов российских банков для имитации кол-центров кредитных организаций. После того как клиент связывается с ними, его убеждают назвать код из СМС-сообщения либо озвучить логин или пароль для входа в учетную запись онлайн-банка. Так злоумышленники получают доступ к счету клиента, выводят с него деньги и исчезают.

С 1 октября Банк России стал по-новому рассекречивать мошенников. Банки начали раскрывать информацию о подозрительных транзакциях по 50 признакам. В их числе — информация о переводах, сделанных без согласия владельца счета, которые кажутся сомнительными.

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      Вячеслав Агапов
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