Воры пробрались в кладовку россиянина и вынесли 20 миллионов рублей

В Петербурге неизвестные похитили 20 миллионов рублей из кладовки квартиры

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили из квартиры 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В дежурную часть накануне, 17 декабря, обратился россиянин 1981 года рождения, проживающий в доме на Петергофском шоссе, и сообщил о краже денег. Воры пробрались в его квартиру в период с 10 декабря по 16 декабря, когда он отсутствовал дома. Они вынесли сбережения, хранившиеся в кладовке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр, но видимых следов взлома не нашли, порядок в квартире не нарушен.

Возбуждено уголовное дело о краже, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.