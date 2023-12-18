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10:58, 18 декабря 2023Силовые структуры

Злоумышленники запенили двери в квартиры российских военкоров

МВД ищет залившего пеной дверь квартиры военкора в Петербурге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, повредившего дверь квартиры в Красносельском районе города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Днем 17 декабря в правоохранительные органы обратилась местная жительница и заявила, что неизвестные залили пеной входную дверь ее квартиры. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в противоправных действиях.

С аналогичным заявлением в полицию обратилась также жительница Приморского района, уточняет Telegram-канал Mash.

Мишенью недоброжелателей стали военные корреспонденты Дмитрий Стешин и Роман Сапоньков, работающие в зоне специальной военной операции (СВО). Злоумышленники воспользовались слитыми данными о старой прописке Стешина, где он уже не живет. Его коллеге Сапонькову после повреждения двери позвонили неизвестные с антироссийскими оскорблениями.

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      Любовь Ширижик
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