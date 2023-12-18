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13:27, 18 декабря 2023Силовые структуры

Вандалы испортили двери квартир работающих в зоне СВО российских военкоров

Вандалы залили пеной двери квартир военкоров Стешина и Сапонькова в Петербурге
Начало событий в новости Злоумышленники запенили двери в квартиры российских военкоров
Дмитрий Стешин

Дмитрий Стешин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В Санкт-Петербурге вандалы испортили двери квартир военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, работающих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «КП».

Инциденты произошли 17 декабря в Приморском и Красносельском районах города. Входные двери квартир, в которых прописаны военкоры, неизвестные залили монтажной пеной.

Стешин в своем Telegram-канале написал, что ему ночью запенили дверь по старому месту прописки. Сапоньков также указал, что вандалы пришли по адресу его прописки и испортили дверь. Военкору также звонили по телефону и оскорбляли.

Отмечается, что злоумышленники попали в объективы видеокамер.

Полиция ведет розыск преступников.

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      Любовь Ширижик
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