Вандалы испортили двери квартир работающих в зоне СВО российских военкоров

Вандалы залили пеной двери квартир военкоров Стешина и Сапонькова в Петербурге

В Санкт-Петербурге вандалы испортили двери квартир военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, работающих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «КП».

Инциденты произошли 17 декабря в Приморском и Красносельском районах города. Входные двери квартир, в которых прописаны военкоры, неизвестные залили монтажной пеной.

Стешин в своем Telegram-канале написал, что ему ночью запенили дверь по старому месту прописки. Сапоньков также указал, что вандалы пришли по адресу его прописки и испортили дверь. Военкору также звонили по телефону и оскорбляли.

Отмечается, что злоумышленники попали в объективы видеокамер.

Полиция ведет розыск преступников.