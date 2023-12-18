В Госдуме отреагировали на залитые пеной двери квартир российских военкоров

Хинштейн потребовал возбудить дело из-за порчи квартир военкоров в Петербурге

Депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал возбудить уголовные дела в связи с нападением вандалов на квартиры военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, работающих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Неизвестные залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах журналистов. Парламентарий считает инцидент прямым воспрепятствованием их профессиональной деятельности, попыткой устрашения и мести за журналистскую позицию. Он призывает взять расследование под особый контроль правоохранительных органов.

Депутат направил обращения к генпрокурору и министру внутренних дел.

Ранее 18 декабря сообщалось, что инциденты произошли 17 декабря в Приморском и Красносельском районах Петербурга. Входные двери квартир, в которых прописаны военкоры, неизвестные залили монтажной пеной.

Стешин в своем Telegram-канале написал, что ему ночью запенили дверь по старому месту прописки. Сапоньков также указал, что вандалы пришли по адресу его прописки и испортили дверь. Военкору также звонили по телефону и оскорбляли. Отмечается, что злоумышленники попали в объективы видеокамер.