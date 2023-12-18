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14:15, 18 декабря 2023Силовые структуры

В МВД отреагировали на нападение вандалов на квартиры российских военкоров

Глава ГУ МВД Петербурга контролирует поиск запенивших квартиры военкоров
Начало событий в новости В Госдуме отреагировали на залитые пеной двери квартир российских военкоров

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял под личный контроль поиск вандалов, заливших монтажной пеной входные двери в квартирах военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в настоящее время полицейские ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения с целью установления и задержания злоумышленников.

МВД возбудило уголовные дела по фактам противоправных действий по статьям 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает инцидент прямым воспрепятствованием профессиональной деятельности военкоров, попыткой их устрашения и мести за журналистскую позицию. Он призывает взять расследование под особый контроль правоохранительных органов. Депутат направил обращения к генпрокурору и министру внутренних дел.

Ранее 18 декабря сообщалось, что инциденты произошли 17 декабря в Приморском и Красносельском районах Петербурга. Входные двери квартир, в которых прописаны военкоры, неизвестные залили монтажной пеной.

Стешин в своем Telegram-канале написал, что ему ночью запенили дверь по старому месту прописки. Сапоньков также указал, что вандалы пришли по адресу его прописки и испортили дверь. Военкору также звонили по телефону и оскорбляли. Отмечается, что злоумышленники попали в объективы видеокамер.

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      Любовь Ширижик
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