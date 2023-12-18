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13:44, 18 декабря 2023Ценности

Платье принцессы Дианы продали на аукционе за рекордный миллион долларов

Платье принцессы Дианы продали на аукционе Julien’s Auctions за $1,1 млн

Фото: Valerie Macon /AFP / Getty Images

Платье принцессы Дианы ушло с молотка на аукционе Julien’s Auctions за рекордную в истории торгов сумму. Об этом сообщает The Standard.

Речь идет о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета, в котором мать принцев Уильяма и Гарри появлялась на публике два раза. В первый раз она надела его во время тура в Италии в 1985 году, а затем на концерт симфонического оркестра в Ванкувере в 1986 году.

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Первоначально платье оценивали в 100 тысяч долларов, однако в конечном итоге на аукционе его продали в 11 раз дороже — за 1,1 миллиона. Имя покупателя лота не раскрывается. Помимо упомянутого платья на торгах были куплены и другие вещи из гардероба принцессы Дианы.

В январе американская телезвезда Ким Кардашьян купила ювелирное украшение принцессы Дианы за 13 миллионов рублей. Бизнесвумен приобрела покрытое аметистами и бриллиантами колье с крестом Attallah Cross производства бренда Garrard.

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      Майя Пономаренко
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