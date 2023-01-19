Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:52, 19 января 2023Ценности

Ким Кардашьян купила крест принцессы Дианы за миллионы рублей

TMZ: телезвезда Ким Кардашьян купила крест принцессы Дианы за 13 миллионов рублей

Фото: Crash / Imagespace / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян купила ювелирное украшение, которое носила покойная принцесса Диана, за миллионы рублей. Об этом сообщает издание TMZ.

Речь идет о колье с крестом Attallah Cross производства бренда Garrard, которое покрыто множеством аметистов и бриллиантов. Известно, что ранее его выставили на аукционе Royal & Noble, ежегодно проводимом домом Sotheby's, за 120 тысяч фунтов стерлингов (10,4 миллиона рублей).

Однако, по словам представителя Sotheby's, Кардашьян выкупила данное изделие за 197,4 тысячи долларов (13 миллионов рублей).

В ноябре 2022 года австралийская и американская актриса Николь Кидман купила шляпу звезды киноленты «Люди Икс» Хью Джекмана за миллионы рублей. Знаменитость посетила мюзикл The Music Man на Бродвее, в котором одну из главных ролей исполнял Джекман. После спектакля состоялся благотворительный аукцион Broadway Cares/Equity Fights Aid. В качестве лота была представлена шляпа, в которой выступал актер. Кидман выкрикнула в зале свое имя и предложила за данную вещь 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Крыму предостерегли Киев от удара по полуострову американским вооружением
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за Украины
Российский мэр разбил Lexus из-за ямы на дороге в своем городе
Худеющим назвали способ избежать срывов на диете
Российский чиновник лишился 100 тысяч рублей из-за плохих дорог
Названа сложность для ВСУ в случае поставок французских танков
Литва создаст новую дивизию к 2030 году
В Германии заявили о победе над зависимостью от российских нефти и газа
МИД России отреагировал на требование Еврейского конгресса об извинениях Лаврова
Названы сроки передачи ВМФ России «Евгения Горигледжана»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.