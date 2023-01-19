Ким Кардашьян купила крест принцессы Дианы за миллионы рублей

TMZ: телезвезда Ким Кардашьян купила крест принцессы Дианы за 13 миллионов рублей

Американская телезвезда Ким Кардашьян купила ювелирное украшение, которое носила покойная принцесса Диана, за миллионы рублей. Об этом сообщает издание TMZ.

Речь идет о колье с крестом Attallah Cross производства бренда Garrard, которое покрыто множеством аметистов и бриллиантов. Известно, что ранее его выставили на аукционе Royal & Noble, ежегодно проводимом домом Sotheby's, за 120 тысяч фунтов стерлингов (10,4 миллиона рублей).

Однако, по словам представителя Sotheby's, Кардашьян выкупила данное изделие за 197,4 тысячи долларов (13 миллионов рублей).

В ноябре 2022 года австралийская и американская актриса Николь Кидман купила шляпу звезды киноленты «Люди Икс» Хью Джекмана за миллионы рублей. Знаменитость посетила мюзикл The Music Man на Бродвее, в котором одну из главных ролей исполнял Джекман. После спектакля состоялся благотворительный аукцион Broadway Cares/Equity Fights Aid. В качестве лота была представлена шляпа, в которой выступал актер. Кидман выкрикнула в зале свое имя и предложила за данную вещь 100 тысяч долларов (шесть миллионов рублей).