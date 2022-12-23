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16:23, 23 декабря 2022Ценности

Крест принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей

Крест Attallah Cross, который носила принцесса Диана, продадут за 10,4 миллиона рублей

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Ювелирное изделие, которое носила покойная принцесса Диана, продадут на аукционе за миллионы рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о колье с крестом Attallah Cross производства бренда Garrard, которое покрыто множеством аметистов и бриллиантов. Отмечается, что стоимость лота специалисты оценили в 120 тысяч фунтов стерлингов (10,4 миллиона рублей). Торги состоятся 6 января на мероприятии Royal & Noble, ежегодно проводимом домом Sotheby.

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Согласно материалу, аксессуар прославился благодаря появлению матери принцев Гарри и Уильяма на благотворительном балу в 1987 году. Тогда знаменитость сочетала ювелирное изделие с бархатным платьем бренда Catherine Walker фиолетового цвета.

Данный крест принадлежал бывшему боссу Garrard Наиму Атталлаху, который часто одалживал его приятельнице для выходов в свет. После недавней кончины предпринимателя его сын передал украшение Sotheby. Известно, что помимо принцессы Дианы, никто более не надевал аксессуар.

В ноябре сумку с рукописной запиской покойной принцессы Дианы реализовали на торгах за 610 тысяч рублей. Согласно материалу, аксессуар из крокодиловой кожи королевская особа преподнесла подруге, жене греческого судоходного магната Крисанти Лемос. Известно, что женщины встретились на званом ужине в 1996 году. Свой подарок знаменитость сопроводила рукописной запиской.

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Майя Пономаренко
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