Экс-морпех ВС США Берлетик: Украина ничего не сможет купить на выделенные деньги

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала объяснил, почему Украине бесполезно выделять новую военную помощь. По его словам, Запад не способен догнать Россию в производстве вооружений, поэтому Киеву будет нечего купить на полученные деньги.

«Не имеет значения, будет ли финансирование, удвоение помощи тоже не важно. Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже», — заявил он.

Экс-военный отметил, что споры на Западе о необходимости дальнейшего предоставления Киеву финансовых средств не имеют смысла на фоне имеющихся проблем с истощением материальных военных ресурсов западных государств. Он подчеркнул, что у антироссийской коалиции нет возможности превзойти Москву в производстве вооружений.

Ранее польский политик Петр Кульпа заявил, что попытки украинских властей вмешиваться во внутренние дела стран Запада приведут к снижению поддержки Киева.